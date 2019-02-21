Guardiola memnun değil: 'Hazır değiliz'

Manchester City'nin menajeri, Şampiyonlar Ligi'nde3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu."Harika bir sonuç ama iki penaltı yaptık ve 10 kişi kaldık. Sonraki aşamalar için yarışmaya hazır değiliz. Ancak sonuç iyi.""Bu seviyede yapılmaması gereken şeyler yaptık. Kolay top kaybettik. Penaltılar doğru muydu bilmiyorum. VAR'a güveniyorum""Rakip hiçbir şey yapmadığı dakikalarda 2 gol attı. Bu turnuva çok farklı. Gelişmemiz gerekiyor"