Guardiola memnun değil: 'Hazır değiliz'

Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'yi 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
İşte Pep Guardiola'nın açıklamaları;
"Harika bir sonuç ama iki penaltı yaptık ve 10 kişi kaldık. Sonraki aşamalar için yarışmaya hazır değiliz. Ancak sonuç iyi."
VAR'A GÜVENİYORUM
"Bu seviyede yapılmaması gereken şeyler yaptık. Kolay top kaybettik. Penaltılar doğru muydu bilmiyorum. VAR'a güveniyorum"
BU SEVİYE FARKLI
"Rakip hiçbir şey yapmadığı dakikalarda 2 gol attı. Bu turnuva çok farklı. Gelişmemiz gerekiyor"
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İşte Pep Guardiola'nın açıklamaları;
"Harika bir sonuç ama iki penaltı yaptık ve 10 kişi kaldık. Sonraki aşamalar için yarışmaya hazır değiliz. Ancak sonuç iyi."
VAR'A GÜVENİYORUM
"Bu seviyede yapılmaması gereken şeyler yaptık. Kolay top kaybettik. Penaltılar doğru muydu bilmiyorum. VAR'a güveniyorum"
BU SEVİYE FARKLI
"Rakip hiçbir şey yapmadığı dakikalarda 2 gol attı. Bu turnuva çok farklı. Gelişmemiz gerekiyor"
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın