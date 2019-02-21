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Guardiola memnun değil: "Hazır değiliz"

Schalke'yi deplasmanda 3-2 mağlup eden Manchester City'de menajer Pep Guardiola, ortaya konan oyundan memnun olmadığını vurguladı.

Kaynak: Sporx.com dış haberler
Guardiola memnun değil: 'Hazır değiliz'
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21 Şubat 2019 01:36
Manchester City'nin menajeri Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi'nde Schalke'yi 3-2 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

İşte Pep Guardiola'nın açıklamaları;

"Harika bir sonuç ama iki penaltı yaptık ve 10 kişi kaldık. Sonraki aşamalar için yarışmaya hazır değiliz. Ancak sonuç iyi."

VAR'A GÜVENİYORUM

"Bu seviyede yapılmaması gereken şeyler yaptık. Kolay top kaybettik. Penaltılar doğru muydu bilmiyorum. VAR'a güveniyorum"

BU SEVİYE FARKLI

"Rakip hiçbir şey yapmadığı dakikalarda 2 gol attı. Bu turnuva çok farklı. Gelişmemiz gerekiyor"

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