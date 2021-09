Griffin: "Durant kadar, savunmacılardan etkilenmeyen görmedim"

Brooklyn Nets forveti Blake Griffin, takım arkadaşı Kevin Durant kadar, savunmacılardan etkilenmeyen bir oyuncu görmediğini söyledi.



"The Old Man & The Three" podcastinde yakın zamanda konuk olan Griffin, takım arkadaşının hücumdaki yeteneğini övdüğü bazı ifadelerde bulundu:



"Doğrusu, insanları sürekli şaşkına çeviren şeyler yapıyor. Bana göre yaptığı en etkileyici şeyler, dönerek attığı zor şutlardan ziyade, savunmacının eli yüzündeyken orta mesafeden kaldırıp attığı şutlar.



Attığı tüm şutlar zor, ama hiçbir savunmacıdan asla etkilenmiyor. Bu konuda Kevin Durant gibisini asla görmedim."