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Göztepe'ye yeni stad heyecanı sardı! ''20 milyon dolar''

Spor Toto Süper Lig ekibi Göztepe'nin CEO'su Özgür Gündoğan, Gürsel Aksel Tesisleri'nin yerine inşa edilen yeni stadın kulüp için milat olacağını söyledi.

Kaynak: DHA
Göztepe'ye yeni stad heyecanı sardı! ''20 milyon dolar''
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02 Mart 2018 14:10
Doğan Haber Ajansı İzmir Bürosu'na ziyarette bulunan Gündoğan, stat projesinde kale arkası tribünlerinin düzenlenmesiyle kapasitenin 25 binin üzerine çıkacağını söyledi. Stat zeminiyle ilgili çalışmaların süratli bir şekilde sürdüğünü dile getiren Gündoğan:

"Bu aşamadan sonra çalışmalar çok hızlanacak. Stat projesinde olimpik sporlar müzesi, Göztepe müzesi, hipermarket ve farklı mağazalar ile kafeler de bulunacak. İnşaatın tamamlanmasıyla kulübe yıllık 20 milyon dolar gelir gelecek" diye konuştu.

Ligde iyi bir konumda bulunduklarını anlatan Özgür Gündoğan "Göztepe çok büyük bir camia. Avrupa kupalarına katılmayı hepimiz çok isteriz. Bundan sonraki süreçte Göztepe sezona ilk 5 içinde girmek için başlayacak. Biz yarının planlarını yapıyoruz. Gelir gider tablomuz da çok uygun olmalı" dedi.

Torbalı'da hayata geçecek spor akademisi hakkında da bilgilendirmelerde bulunan Gündoğan, "Torbalı'da yapacağımız ve spor akademisi olarak planladığımız tesislerde eğitim alacak çocuklar, akademik eğitimlerin yanı sıra spor eğitimlerini de görecekler. Bu çocukların önemli bir bölümü profesyonel sporcu olacak. Olamayanlar da diğer dallarda kendini geliştirecek" şeklinde konuştu.



ÇİĞLİ'YE ANLAMLI ZİYARET
Süper Lig'de Cumartesi günü Medipol Başakşehir deplasmanına çıkacak Göztepe'nin teknik direktörü Tamer Tuna, futbolcular Sabri, Selçuk, Günay ve Kosanovic'le yönetim kurulu Çiğli'de bulunan 121. Jet Eğitim Filo Komutanlığı'nı ziyaret etti. Göztepe kafilesi, şehit pilotlarımız Yunus Bal ile Resul Ekrem Gökdoğan anısına yaptırılan formaları komutanlar Yaşar Kadıoğlu ve Ümit Hürüz'e hediye etti.







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