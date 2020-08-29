Göztepe'den yine Menemenspor'a gitti!

Göztepe, Yusuf Talum'un tekrar TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'a kiralandığını duyurdu.

Haber; AA, Fotoğraf; Goztepe.org.tr
Göztepe'den yine Menemenspor'a gitti!
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29 Ağustos 2020 15:28
Süper Lig ekiplerinden Göztepe, genç oyuncu Yusuf Talum'un tekrar TFF 1. Lig ekibi Menemenspor'a kiralandığını duyurdu.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Yusuf Talum'un sezon sonuna kadar Menemenspor'a kiralanması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.

2019-2020 sezonu başında profesyonel olan 18 yaşındaki Yusuf Talum, geçen sezonun devre arasında kiralandığı Menemenspor'da 5 lig maçına çıkmıştı. 

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