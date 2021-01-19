Göztepe'den Gençlerbirliği'ne 4 gollü tarife

Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe, son haftalarda düşüşe geçen Gençlerbirliği'ni ağırladı.Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan mücadele, Göztepe'nin 4-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.Göztepe'nin ilk golünü 25. dakikadakaydetti.Karşılaşmada 2. gol 45 dakikada'den geldi. Ndiaye'nin golünde asist yapan isimda 45+2'de farkı 3'e çıkaran golü attı ve ilk yarı Göztepe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.Göztepe'de 3. golün sahibi, 71. dakikada tekrar sahneye çıktı ve skoru 4-0'a getirdi.Bu sonuçla birlikte 25 puana ulaşan Göztepe, ligde 9. sıraya yükseldi. Üst üste 3. yenilgisini alan Gençlerbirliği ise 19 puanla ligin 18. sırasında yer aldı.Göztepe'nin prensip anlaşmasına vardığı teknik direktör Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçını tribünde takip etti.Süper Lig'in 20. haftasında Göztepe-Gençlerbirliği maçının ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.Karşılaşmanın 9. dakikada sol kanattan Berkan'ın yaptığı ortada ceza sahası içinde Soner'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından dışarı çıktı.13. dakikada sol kanattan yapılan ortada İlker Karakaş'ın şutunda top yandan auta gitti.18. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında ceza alanı içindeki Cherif Ndiaye'nin aktardığı topla buluşan Halil'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.25. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ kanattan Berkan'ın kullandığı köşe atışında ön direkte Zulj kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-0.36. dakikada sağ çapraz pozisyondaki Halil Akbunar'ın şutunda kaleci Nordfeldt meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.45. dakikada Göztepe skoru 2-0'a getirdi. Sol kanattan Halil'in ortasında ceza alanı içindeki Cherif Ndiaye yaptığı vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 2-0.45+2. dakikada Göztepe farkı 3'e çıkardı. Piris da Motta'nın verdiği geri pasta araya giren Halil Akbunar, ceza sahasına girdikten sonra kaleciyi de çalımlayıp topu filelere gönderdi: 3-0.Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörlük için prensip anlaşmasına vardığı Ünal Karaman, müsabakayı tribünden takip etti.Göztepe, ilk 45 dakikalık bölümü 3-0 galip tamamladı.53. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Cherif Ndiaye'nin sağ kanattan yaptığı ortada müsait durumdaki Tripic'in yaptığı kötü vuruşta, meşin yuvarlak üstten auta gitti.66. dakikada Halil'in sol kanattan ceza alanına girdikten sonra aktardığı topla buluşan Cherif Ndiaye'nin kafa vuruşunda, meşin yuvarlak auta çıktı.71. dakikada Göztepe farkı 4'e çıkardı. Kubilay'ın verdiği pasla topla buluşan Halil, ceza alanına girdikten sonra savunma oyuncularına rağmen yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 4-0.Karşılaşma Göztepe'nin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.Gürsel AkselBurak Şeker, Mehmet Can Hanoğlu, Murat Ergin Gözütokİrfan Can Eğribayat, Murat Paluli, Mihojevic, Titi, Berkan Emir, Halil Akbunar (Dk. 81 Batuhan Kırdaroğlu), Nwobodo, Soner Aydoğdu (Dk. 69 Beykan Şimşek), Tripic (Dk. 60 Napoleoni), Zulj (Dk. 60 Kubilay Sönmez), Cherif Ndiaye (Dk. 69 Brown Ideye)Nordfeldt, Johansson (Dk. 46 Ömürcan Artan), Toure, Diego (Dk. 46 Mustafa Çeçenoğlu), Piris da Motta, Halil İbrahim Pehlivan, Murat Yıldırım (Dk. 76 Mustafa Hüseyin Seyhan), Soner Dikmen, Polomat, Sami Gökhan Altıparmak (Dk. 46 Rahmetullah Berişbek), İlker Karakaş (Dk. 74 Metehan Mert)Dk. 25 Zulj, Dk. 45 Cherif Ndiaye, Dk. 45+2 ve 71 Halil Akbunar (Göztepe)Dk. 14 Titi (Göztepe), Dk. 21 Murat Yıldırım, Dk. 22 Piris da Motta (Gençlerbirliği)