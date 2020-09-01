Göztepe'de kaleci operasyonu

Göz-Göz, Esbjerg'de kiralık oynayan İtalyan kaleci Vito Mannone'yi gündemine aldı.

Haber; Yeni Asır
Göztepe'de kaleci operasyonu
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01 Eylül 2020 12:49
Süper Lig'de sezon öncesi halen takımdan ayrılan kaleci Beto Pimparel'in yerini dolduramayan Göztepe, 1 numara operasyonu için düğmeye bastı.

Sarı-kırmızılılar, kaleye düşündüğü bir çok ismi gündemine alırken son olarak İngiliz ekibi Reading ile sözleşmesi sona eren İtalyan kaleci Vito Mannone'yi gündemine aldı. Geçen sezonun ikinci yarısında Danimarka ekibi Esbjerg'de kiralık olarak forma giyen 32 yaşındaki eldivenle bağlantıya geçen yönetim resmi teklifini iletti. Transferin önümüzdeki günlerde netleşmesi beklenirken, sarı-kırmızılılar olumlu referanslar aldığı tecrübeli file bekçisini ikna etmenin yollarını arıyor.

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