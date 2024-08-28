Göztepe transferi açıkladı

Göztepe, Brezilyalı Victor Hugo'yu transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Göztepe transferi açıkladı
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28 Ağustos 2024 21:44
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Brezilyalı orta saha oyuncusu 20 yaşındaki Victor Hugo ile anlaştı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Victor Hugo ve kulübü CR Flamengo ile oyuncunun satın alma opsiyonu ile birlikte 2024-25 sezonu sonuna kadar geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Victor Hugo, cuma günü İzmir'de sağlık kontrollerinden geçecektir." ifadelerine yer verildi.

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