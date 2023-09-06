Göztepe'de yeni transferler formayı kaptı

Sezonun ilk 4 haftasında 4 puan toplayan Göztepe'de sezon başı takıma dahil edilen yeni oyuncuların birçoğu formayı kaptı.



Göz-Göz'de en çok süreyi alan yeni transfer kaleci Mateusz Lis oldu. Southampton'dan kiralanan Polonyalı eldiven geride kalan 4 maçın hepsinde 90'ar dakika görev yaptı. Lis toplamda 360 dakika süre alırken, golcü Diouf da 4 maçta 332 dakika forma giydi. Konyaspor'dan gelen Senegalli forvet 4 müsabakada 1 gol attı.



Ankara Keçiörengücü'nden transfer edilen sağ bek Ogün Bayrak da 4 karşılaşmada sahaya çıkıp 329 dakika oynadı. Orta saha oyuncusu Celil de 4 maçta forma giydi ve 241 dakikayla yer aldı. Diğer transferlerden stoper Tarkan, sol bek Ali Dere ve kanat Messaoudi 3, sağ bek Ümit, stoper Nielsen ve Taha ile golcü Kubilay da 2 maçta vitrine çıktı. Alanyaspor'dan gelen orta saha Amhed Ildız ise henüz görev yapamadı. Senegalli Diallo ise süre almadan kiralandı.



