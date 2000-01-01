Gottlieb: "Stephen Curry, NBA'in en iyi oyuncusudur"

Bleacher Report'tan Will Gottlieb, Golden State Warriors süperstarı Steph Curry sağlıklı olduğunda, NBA'in en iyi oyuncusu olduğunu söyledi.



Çoğu kişi Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James veya LA Clippers süperstarı Kawhi Leonard ya da Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun ligin en iyi oyuncusu olduğunu düşünürken, Gottlieb'in başka bir tercihi var.



Gottlieb, makalesinde, Curry'nin NBA'in en iyisi olduğunu söyledi:



"Stephen Curry, NBA'deki en iyi oyuncu.



Söyledim bile.



İki kez MVP, üç kez şampiyon, tüm zamanların en iyi şutörü ve rekor kıran 73 galibiyetli ekibin motoru olan Curry'nin özgeçmişi oldukça dolu. Şimdiye kadarki en verimli skor üretme sezonu kendisininkiydi. Ligdeki en yüksek çok yıllı hücum oyuncusu artı-eksi istatistiğine sahip. 2010'dan bu yana hücum PIPM'de (Oyuncu Etkisi Artı-Eksi) en iyi ilk ikisi de dahil olmak üzere ilk 10 sezonun beşi kendisininki."



"DİĞER OYUNCULARI YÜKSELTEN DE KENDİSİ"



Gottlieb, Curry'nin Giannis ve LeBron gibi adamlardan farklı olmasının sebebinin, 'zemin yükselten' birinden çok, 'tavan yükseltici' bir oyuncu olması olduğunu detaylandırdı:



"Curry'nin Warriors'ın başarısı üzerindeki etkisini ayrıştırmak zor olabilir, çünkü her zaman üstün yeteneklerle oynamıştır. Warriors'ın Curry, Klay Thompson ve Draymond Green üçlüsünden daha sorunsuz bir yıldız uyumu yoktur. Kevin Durant'i eklemek, onları durdurulamaz hale getirdi, ancak Curry, Durant'in Oklahoma City ile asla sahip olamayacağı şekilde parlamasına ve kazanmasına izin verdi, bu yüzden Durant ilk etapta Golden State'e katıldı.



Curry, bir takımın hücumunun kararlılığını artırmak veya takıma savunma iletişimi veya gerçek savunma çıktısı sağlamak için en iyisi olmayabilir. 2007 yılındaki Cavaliers'da kendisini LeBron James ile değiştirseniz, belki takımı Finallere taşımayabilir. Ama kendisi en büyük 'tavan yükselticidir'. Kötüden iyiye geçmek, iyiden mükemmele geçmekten çok daha zordur ve mükemmelden de gelmiş geçmiş en iyi takıma geçmek daha da zordur. Curry'yi diğer yetenekli oyuncularla oynaması yüzünden itibarsızlaştırmak, varlığının tüm bunları mümkün kıldığı düşünülünce, haksızlık olur."



Curry'nin şutörlüğünün ekibi üzerinde inanılmaz ve neredeyse doğaüstü bir etkisi olduğu biliniyor. Bu verimlilikle dış şutları sokabildiği için, savunmayı çökerten ve takım arkadaşlarının hücumda çalışması için alan yaratan bir isim.



Geçtiğimiz sezon, tamamen sağlıklı olduğunda, Curry %47 isabetle maç başına 27.3 sayı, 5.3 ribaund ve 5.2 asist ile oynamıştı.



