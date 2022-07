Gökhan İnler: 'Yüzde 100'ümü vereceğim'

Süper Lig takımlarından Adana Demirspor'un oyuncusu Gökhan İnler, yeni sezonda iyi performans ortaya koyup takıma daha çok katkı sunmayı hedefliyor.



Yeni sezon hazırlıklarını Bolu Dağı'ndaki otelde sürdüren mavi-lacivertli takımın 38 yaşındaki tecrübeli kaptanı Gökhan İnler, AA muhabirine, ilk etap çalışmalarının çok yoğun geçtiğini, verilecek aranın ardından İtalya kampının başlayacağını söyledi.



Geçen yıl çok büyük iş başardıklarını, başkan Murat Sancak'ın da senelerdir takıma destek verdiğini belirten Gökhan, "Şimdi inşallah önümüzdeki yıllarda çok olumlu ve güzel bir Adana Demirspor oluruz. Çünkü Adana Demirspor bunu hak ediyor, iyi bir camia. Ben de bu projenin içinde olduğum için çok mutluyum. Ailem de çok mutlu." diye konuştu.



Geçen sezon gösterdiği performansın halen konuşulduğunu, bu başarıları elde etmek için çok çalıştığını anlatan tecrübeli orta saha oyuncusu, "Futbol bir gün bitecek ama şu anda ben kendimi iyi hissediyorum. Fiziksel ve mental olarak elimden geleni, geçen sezon gibi yüzde 100'ümü vereceğim. İnşallah bu sene de güzel performans gösteririz." dedi.



Gökhan İnler, yaşına göre iyi performans gösterdiğine işaret ederek, şunları söyledi:



"Bu yaşta öyle kolay performanslar olmaz artık. Ama ben geçen sene keyif aldım çünkü kendimi fiziksel ve mental olarak çok iyi hazırladım. Sözleşmemi de 1 sene uzattık. Başkana bana güvendiği için teşekkür ederim. Ben hep işimi yüzde 100 yapmak isterim. Onun için her maç, her dakika, idmanlar önemli. Bunları iyi yaparsan performans otomatik olarak geliyor."



Ligde kalıcı olmak istediklerini vurgulayan tecrübeli kaptan, "Bu net bir şey ve çok önemli. Geçen sene iyi futbol oynadık. Daha iyi, daha kötü olabilirdi, onu bilemeyiz ama kim iyi çalışırsa elbette bir gün yavaş yavaş çıkabiliyor. Bu senenin hedefi bence aynı olmalı. Hedef, iyi performanslar gösterip Süper Lig'e damga vuran Adana Demirspor'u iyi temsil etmek. Adana Demirspor'u şu ana kadar biz iyi temsil ettik. İnşallah her zaman Adana Demirspor sevilen ve iyi kulüp olsun." ifadelerini kullandı.



Gökhan, altyapıya değer verilirse Türkiye'nin de bir gün Avrupa ve dünya şampiyonalarında yerini alacağını sözlerine ekledi.





