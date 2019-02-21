Godin: 'Hakem ve VAR'ın üstesinden geldik'

Şampiyonlar Ligi'nde2-0 mağlup edenikinci golü kaydeden, maç sonu açıklamalar yaptı.Harika bir oyun çıkardıklarını vurgulayan Godin, "Çok mutluyuz. Harika oynadık. Hem savunma hem hücumda etkili bir performans sergiledik. Kalecile karşı karşıya iki pozisyonumuz vardı. Ayrıca VAR sistemiyle verilmeyen bir gol ve iptal edilen penaltı vardı" dedi.Godin sözlerini "Oyunun hızıyla pozisyonları algılamak zor. Ekranda daha kolay görünüyor. Neyse ki hem VAr hem hakemin üstesinden gelerek kazandık" ifadeleriyle tamamladı.Metropolitano Stadı'nda İtalya temsilcisi Juventus'u ağırlayan İspanya ekibi Atletico Madrid'in 28. dakikada kazandığı penaltı, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin yardımıyla iptal edildi. Alman hakem Felix Zwayer, Juventuslu Mattia De Sciglio'nun, Atletico Madridli Diego Costa'ya ceza sahası dışında faul yaptığını tespit ederek penaltıyı, İspanya temsilcisi lehine frikike çevirdi. İspanya temsilcisinin 70. dakikada Alvaro Morata ile bulduğu gol ise VAR kararıyla geçersiz sayıldı