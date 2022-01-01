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Gobert, NBA kariyerinin ilk üçlüğüne çok yakındı!

Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, dün gece NBA kariyerindeki ilk üçlük isabetini bulma şansını birkaç salise ile kaçırdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Youtube
Utah Jazz yıldızı Rudy Gobert, dün gece NBA kariyerindeki ilk üçlük isabetini bulma şansını birkaç salise ile kaçırdı.

Denver Nuggets'ın Jazz'i Ball Arena'da ağırladığı dün geceki maçta, devre arasına birkaç saniye kala Nuggets çaylağı Bones Hyland bir serbest atış kaçırdı ve ribaundı yakalayan Gobert, süre dolmadan topu yaklaşık 25 metrelik bir mesafeden öbür potaya yolladı.

Jazz pivotu bu şutunda isabet bulsa da, top süre dolduktan sonra elinden çıkmış olduğu için sayılmadı.

Jazz'in 125-102 galip geldiği karşılaşmayı 18 sayı ve 19 ribaundla tamamlamış olan Gobert, dokuz yıllık NBA kariyerinde toplam 8 üçlük denemiş oldu.


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