Minnesota Timberwolves pivotu Rudy Gobert, yakın zamanda kendisini "tüm zamanların en kötü NBA oyuncusu" olarak adlandıran efsane oyuncu Shaquille O'Neal'a yanıt verdi.



Shaq yakın zamanda bir podcast'teki sohbeti sırasında Gobert'i tüm zamanların en kötüsü olarak adlandırarak gündeme oturmuştu.



X'te O'Neal'a doğrudan hitap eden bir tweet'te Gobert, Shaq'ın yorumlarından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek ligdeki kendi başarılarını vurguladı:



"Hem sporda hem de iş hayatında sizin kadar çok şey başarmış birinin hala başka bir adamın mali durumu ve başarılarından bu şekilde tetiklendiğini görmek üzücü. Eğlence kısmını anlarım ama diğer insanların aksine, gündemde kalmak için bu tür şeylere ihtiyacın yok."



Shaq'in eleştirileri, büyük sözleşmeler imzalayıp sahada beklentileri karşılamayan oyunculara yönelik duyduğu hayal kırıklığından kaynaklanmıştı. Birçok kişinin yorumlarını "nefret gösterisi" olarak gördüğünü bilen Shaq, yalnızca gerçekleri dile getirdiğini ise ısrarcı bir şekilde savunmuştu.



Timberwolves ile şu anda beş yıllık 205 milyon dolarlık bir sözleşmesi olan Gobert, dört kez NBA'de Yılın Savunmacısı ödülüne layık görülmüştü. Bu başarılarına rağmen Fransız pivot, özellikle yüksek maaşı göz önüne alındığında, Shaq'in eleştirilerinin hedefi olmaktan kaçınamadı.





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