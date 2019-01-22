'Girerken trip yaptı, golü yedirdi'

1 / 104 Bursaspor - Fenerbahçe

Türkiye Kupası'nda oynanan Ümraniye maçında oyundan alınınca sinirlenen ve yedek kulübesinde su şişelerini tekmeleyen Valbuena, Bursa maçında Ersun Yanal tarafından kızağa çekildi.Fenerbahçe'nin baskı yediği dakikalarda Yanal, Fransız yıldızı oyuna almak istedi. Ancak hocasının yüzüne bile bakmayan ve tavır yapan tecrübeli futbolcu, sahaya girmek istemedi. 61. dakikada isteksiz bir şekilde oyuna giren Valbuena, Bursa'nın attığı golde öncesi de hata yaptı. Taraftarlar, sosyal medyadan Fransız oyuncuya büyük tepki gösterdi.