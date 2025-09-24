24 Eylül
Dinamo Zagreb-Fenerbahçe
22:00
24 Eylül
Kayserispor-Beşiktaş
20:00
24 Eylül
PAOK-Maccabi Tel Aviv
19:45
24 Eylül
Tottenham-Doncaster Rovers
21:45
24 Eylül
Verona-Venezia
19:30
24 Eylül
Parma -Spezia
18:00
25 Eylül
Gremio-Botafogo RJ
01:30
25 Eylül
Vasco da Gama-Bahia
01:30
24 Eylül
Legia Warszawa-Jagiellonia Bialystok
22:00
24 Eylül
Rakow-Lech Poznan
19:45
14 Ekim
Rotherham United-Burton Albion
21:45
24 Eylül
Club Brugge-Westerlo
21:30
24 Eylül
Alkmaar-PEC Zwolle
21:00
24 Eylül
Port Vale-Arsenal
22:00
24 Eylül
Newcastle-Bradford City
21:45
24 Eylül
Huddersfield -M.City
21:45
24 Eylül
Atletico Madrid-Rayo Vallecano
22:30
24 Eylül
Real Sociedad-Mallorca
22:30
24 Eylül
FC Midtjylland-Sturm Graz
19:45
24 Eylül
Getafe-Alaves
20:00
24 Eylül
Esenler Erokspor-İstanbulspor
20:00
24 Eylül
Bodrum FK-Vanspor FK
20:00
24 Eylül
Erzurumspor-Keçiörengücü
17:00
24 Eylül
Bandırmaspor-Manisa FK
14:30
24 Eylül
Malmö FF-Ludogorets
22:00
24 Eylül
Nice-Roma
22:00
24 Eylül
Freiburg-Basel
22:00
24 Eylül
FK Crvena Zvezda-Celtic
22:00
24 Eylül
Braga-Feyenoord
22:00
24 Eylül
Real Betis-N. Forest
22:00
24 Eylül
Como-Sassuolo
22:00

Giannis, Luka Doncic takasına ilk tepkisini açıkladı: "Korkudan altıma..."

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edildiğini öğrendiği anda yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

calendar 24 Eylül 2025 10:41
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Giannis, Luka Doncic takasına ilk tepkisini açıkladı: 'Korkudan altıma...'
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edildiğini öğrendiği anda yaşadığı şaşkınlığı anlattı.

Dallas Mavericks'in geçen sezon Doncic'i Lakers'a göndermesi, NBA tarihinin en çok konuşulan takaslarından biri olarak kayda geçti.

Sport24'e konuşan Giannis, haberi aldığı anı şu sözlerle aktardı:
"Tedavi gördüğüm sırada bir arkadaşım Luka'nın Lakers'a gittiğini söyledi. Korkudan altıma s***. İnanamadım. Luka gibi bir oyuncu takas ediliyorsa, herkes takas edilebilir. Bu adam takımını NBA Finalleri'ne taşıdı. Ve sadece 26 yaşında."


Dallas'ın efsanesi olarak görülen Doncic, Mavericks'in geleceğini inşa etmesi beklenen bir isimdi. Ancak yönetim, liderlik ve kondisyon endişelerini gerekçe göstererek yıldız oyuncuyu takas etti. Genel Menajer Nico Harrison, bu kararın arkasında durduklarını ve pişmanlık duymadıklarını belirtti.

Los Angeles Lakers formasıyla yeni bir döneme başlayan Doncic, geçen sezonu 28.2 sayı, 8.2 ribaund ve 7.7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Sloven yıldız, intikam motivasyonuyla fiziksel durumunu geliştirerek oyununun sınırlarını genişletmeye odaklandığını vurguladı.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 6 6 0 0 18 2 18
2 Göztepe 6 3 3 0 10 2 12
3 Fenerbahçe 6 3 3 0 10 5 12
4 Samsunspor 6 3 2 1 8 6 11
5 Trabzonspor 6 3 2 1 5 3 11
6 Antalyaspor 6 3 1 2 7 6 10
7 Gaziantep FK 6 3 1 2 8 10 10
8 Alanyaspor 6 2 3 1 8 6 9
9 Konyaspor 5 2 1 2 10 7 7
10 Başakşehir 5 1 3 1 5 4 6
11 Beşiktaş 4 2 0 2 4 7 6
12 Kasımpaşa 6 1 2 3 5 7 5
13 Rizespor 5 1 2 2 3 7 5
14 Kayserispor 5 0 4 1 4 8 4
15 Eyüpspor 6 1 1 4 4 10 4
16 Gençlerbirliği 6 1 0 5 4 9 3
17 Karagümrük 6 1 0 5 4 12 3
18 Kocaelispor 6 0 2 4 3 9 2
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.