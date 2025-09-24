Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Luka Doncic'in Los Angeles Lakers'a takas edildiğini öğrendiği anda yaşadığı şaşkınlığı anlattı.Dallas Mavericks'in geçen sezon Doncic'i Lakers'a göndermesi, NBA tarihinin en çok konuşulan takaslarından biri olarak kayda geçti.Sport24'e konuşan Giannis, haberi aldığı anı şu sözlerle aktardı:Dallas'ın efsanesi olarak görülen Doncic, Mavericks'in geleceğini inşa etmesi beklenen bir isimdi. Ancak yönetim, liderlik ve kondisyon endişelerini gerekçe göstererek yıldız oyuncuyu takas etti. Genel Menajer Nico Harrison, bu kararın arkasında durduklarını ve pişmanlık duymadıklarını belirtti.Los Angeles Lakers formasıyla yeni bir döneme başlayan Doncic, geçen sezonu 28.2 sayı, 8.2 ribaund ve 7.7 asist ortalamalarıyla tamamladı. Sloven yıldız, intikam motivasyonuyla fiziksel durumunu geliştirerek oyununun sınırlarını genişletmeye odaklandığını vurguladı.