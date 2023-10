Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, eski takım arkadaşı Jrue Holiday'in Damian Lillard takasıyla ekipten ayrılması hakkında konuştu.



Antetokounmpo, Andscape'den Marc J. Spears'a yaptığı açıklamada Holiday'in Bucks'ta beraber geçirdikleri üç yıl boyunca saha içinde ve saha dışında sağladığı katkıları anlattı.



Giannis, "antrenman tesisine veya arenaya her geldiğinde harika ve pozitif enerjiye sahip bir adam" olarak tanımladığı Holiday hakkında şunları söyledi:



"Onun yanındayken kendinizi iyi hissederdiniz. Bu tarafını kesinlikle özleyeceğim. Ve bir kez daha, yapacağı her şeyde ona en iyisini diliyorum.



Ve belli olmaz, ileride belki yine takım arkadaşı olabiliriz. Onu çok seviyorum. Ama bir basketbol oyuncusu olarak değil, kardeşim gibi."



Antetokounmpo, Holiday ve ailesinin "sadece Milwaukee Bucks organizasyonu için değil, şehir ve toplum için ellerinden gelen her şeyi verdiklerini" de sözlerine ekledi.



Bucks, Damian Lillard takasının bir parçası olarak Holiday'i Portland Trail Blazers'a takas etmiş ve Portland ise kendisini hızla Boston Celtics'e yönlendirmişti.