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Giannis: "20 sene Bucks'ta oynamak istiyorum!"

Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks formasıyla 20 yıl oynamak istediğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo, Bucks formasıyla 20 yıl oynamak istediğini söyledi.

The Athletic'in NBA'in tüm zamanların en iyi 75 oyuncusu listesinde 24 numarada seçilen Giannis, 20 yıl oynama arzusunu itiraf ederek, tüm bu yılların Bucks'ta geçmesini istediğinin de altını çizdi:

"20 yıl oynamak isterim. Umarım bu 20 yılın tamamını da Bucks ile oynayabilirim.

Ama göreceğiz, geleceği tahmin edemem. Lakin bu listede yer almak harika bir övgü. 24 numaradayım ve 27 yaşıma yeni girdim. Tüm sıkı çalışmamın karşılığını aldım.

Bunu devam ettirmeliyim ama. Bir oyuncu olarak daha da gelişmeliyim. Basketbolun tadını çıkararak, nerede olursam olayım, anı yaşamalıyım. Bu harika bir övgü. Bunu memnuniyetle kabul edip ileride çocuklarıma gösterebilirim."

Giannis bu sezon 28.5 sayı, 11.2 ribaund ve 6.1 asist ortalamalarıyla oynuyor.


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