George'un, Lakers'ın yüzük töreni için düşünceleri

LA Clippers yıldızı Paul George, 22 Aralık'taki sezon açılışında Lakers'ın yüzük töreninde bulunma konusundan bahsetti.



George, muhabirlere bunun Lakers için harika bir etkinlik olacağını, ancak sezonun yalnızca başlangıcı olduğu için kendi ekibine fazladan motivasyon kazandırmayacağını söyledi:



"22 Aralık kim olduğumuzun ya da nerede olduğumuzu bulmanın sınavı falan olmayacak. Onlar için harika bir tören olacak. Ancak maratonun henüz başındayız. Lakers'a veya kime karşı oynarsak oynayalım, yeterince motivasyonumuz var."



Orlando bubble'ında sezonun hayal kırıklığı yaratan bir şekilde sona ermesinin ardından George ve Clippers, işleri tersine çevirip Finallere götürmeyi hedefliyor.



Açılış turunda Dallas Mavericks'i mağlup etmek için altı maçta mücadele ettikten sonra, Clippers bir konferans ve lig şampiyonluğu için mücadele etme yolunda ilerliyordu. Lakin Denver Nuggets'a karşı yarı final serisinde 3-1 öne geçmesine rağmen seriyi kaybedince, sezon kendileri için fiyasko olarak sona ermişti.



