George: "Yanımızda şu an olmayanlar konusunda endişeli değiliz"

LA Clippers süperstarı Paul George, Orlando bubble'ındaki eksik Clippers oyuncuları hakkında konuştu.



Montrezl Harrell, Ivica Zubac ve Landry Shamet, Orlando balonunun dışında bulunuyor ve tahmini bir varış zamanları bulunmuyor.



Ancak bir haftadan fazla bir süredir antrenman kampında bulunan Clippers, PG'ye göre şu anda bubble dışındaki oyuncular konusunda pek endişeli değil:



"Birkaç adamın olmaması konusunda ise, grubumuzun yeteri kadar deneyimli adamlardan oluştuğunu düşünüyorum. Misyonumuzun ne olduğunu bilen adamlarımız var. Biliyorsunuz, tüm sezon boyunca sakatlıklardan darbe yedik ve herkes hemen hemen tüm sezon maç kaçırmıştı, ama biz de yerlerini dolduruyorduk. Herkes oynamaya uygun olana kadar bunu sürdüreceğiz ve buna devam etmeyi planlıyoruz."



Clippers tüm sezon sakatlıklarla uğraşmıştı. Bu sezon oynanan 64 maçtan sadece 11'inde, kadroda hiç sakatlığı olmayan oyuncular vardı. Clippers bu maçlarda 10-1 serisiyle ilerlemişti.



George, bu sezon Clippers için sadece 42 maçta oynamış ve ortalama 21.0 sayı, 5.7 ribaund, 3.9 asist ve 1.3 top çalma kaydetmişti.



