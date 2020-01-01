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George, favori kadrosuna Jordan yerine Kobe'yi aldı!

LA Clippers süperstarı Paul George, tüm zamanların ilk beşinde Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan yerine, Los Angeles Lakers'ın merhum ikonu Kobe Bryant'ı seçti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Paul George, tüm zamanların ilk beşinde Chicago Bulls efsanesi Michael Jordan yerine, Los Angeles Lakers'ın merhum ikonu Kobe Bryant'ı seçti.

George, favori başlangıç kadrosunu açıklayan en son NBA yıldızı oldu. Bu durum, mevcut ve eski NBA oyuncuları arasında tekrarlanan bir uygulama oldu, ancak George, kadrosunda biraz değişiklik yaptı.

PG, ESPN'in #oneteam Speaker Series'inin bir parçası olarak Adrian Wojnarowski'ye çeşitli konuları tartışmak üzere katıldı:

"Bir numaraya Bron'ı alırdım (LeBron James), iki numarada Kobe (Bryant) olurdu. Evet, Michael'ın en iyisi olduğunu biliyorum, ama ben Kobe'yle büyüdüm, bu yüzden Kobe'yi ikiye koyardım. Üç numaramda, Larry'yi (Bird) koyardım. Dört numaramda KG (Kevin Garnett) olurdu. Ve beş numarama Shaq'ı (O'Neal) koyardım."

PG, Kobe'yi izleyerek büyüdüğünü ayrıca açıkladığı için, MJ'den önce Mamba'yı seçmesi kararını kimse yadırgamadı. Kadronun geri kalanı ise izlediği veya oynadığı diğer oyuncularla doldurdu. Larry Bird ve Shaq dışında George, LeBron, Kobe ve Garnett ile oynamıştı.


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