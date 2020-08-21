Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
Gençlerbirliği'nde yeni sezon hazırlıkları devam ediyor
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21 Ağustos 2020 20:55
Gençlerbirliği, yeni sezon hazırlıklarına yaptığı tek antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Mert Nobre yönetiminde İlhan Cavcav Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmana kırmızı-siyahlı futbolcuların, ısınma hareketleri ve dar alan oyunlarıyla başladığı belirtildi.

Antrenmanın tam sahada yapılan çift kale maçla sona erdiği kaydedildi.

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