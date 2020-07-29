Gençlerbirliği'nde ayrılık resmen açıklandı

Gençlerbirliği Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Gençlerbirliği'nde ayrılık resmen açıklandı
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29 Temmuz 2020 19:22
Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. 

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı. 



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