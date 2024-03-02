Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul heyecanı

1. Lig ekibi Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul pazar günü saat saat 10:00'da gerçekleştirilecek.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Gençlerbirliği'nde olağanüstü genel kurul heyecanı
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02 Mart 2024 16:16
Gençlerbirliği Kulübünde olağanüstü seçimli genel kurul pazar günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Karayolları Genel Müdürlüğünde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak genel kurul toplantısı, Halil Rıfat Paşa Konferans Salonu'nda saat 10.00'da başlayacak.

Başkent ekibinde şirketleşmenin sağlanamaması nedeniyle Niyazi Akdaş, başkanlık görevinden istifa etmişti.

Kırmızı siyahlı kulübün yönetim kurulu, bunun üzerine olağanüstü genel kurul kararı almıştı. 25 Şubat'taki ilk toplantıda salt çoğunluğa ulaşılamamıştı.

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