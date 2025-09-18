Gençlerbirliği'nde ligdeki gidişatlarına dair açıklama

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, basın mensuplarıyla düzenlenen kahvaltı programında, "Hocamız takımımızın başında. Hocamız, futbolcularımız, teknik kadromuz ve yönetimimiz biz hep beraber kenetlendik. Çaykur Rizespor maçındaki oyun bize ümit verdi. Eyüpspor maçı ile birlikte tekrar yükselişe geçeceğimizi düşünüyoruz" dedi.

Gençlerbirliği Basın Sözcüsü Aykut Çakmaklı, Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Geliç ve Medya ile Halkla İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Kaynar, düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Kahvaltı programından sonra açıklamalarda bulunan Basın Sözcüsü Çakmaklı, sezonun ilk 5 haftasında beklenen puanları elde edemediklerini ve yönetim olarak yapılan eleştirileri kabul ettiklerini ifade etti. Transferlerin gecikmesi ve yetişmemesi yönündeki eleştirileri de kabul eden Çakmaklı, kulüpte yaşanan zor günlerin yakında sona ereceğini dile getirdi. Çakmaklı, kulübün kongre sürecinde yaşadığı aksaklıkların da transfer sürecinin gecikmesinde etkili olduğunu söyledi. Çakmaklı ayrıca, sezona kötü başladıklarını söyleyerek, "Beşte sıfırla başladık. Ancak biz hocamızın arkasındayız. Hocamız tamımızın başında. Hocamız, futbolcularımız, teknik kadromuz ve yönetimimiz biz hep beraber kenetlendik. Çaykur Rizespor maçındaki oyun bize ümit verdi. Eyüpspor maçı ile birlikte tekrar yükselişe geçeceğimizi ve bu kenetlenmeyle birlikte, doğru oyunla 3 puanlara ulaşacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

'TRANSFER YASAĞI SÖZ KONUSU DEĞİL'

Takımın mali durumunu da değerlendiren Çakmaklı, Gençlerbirliği için herhangi bir transfer yasağının söz konusu olmadığını ifade ederek, "Şimdi gerçekten yönetim kurulundaki üye arkadaşlarımızla ve başkanımızla birlikte maddi anlamda ciddi fedakarlıklar yapıyoruz. Maddi yükü fazla mı derseniz: fazla. Şimdi transfer sezonu daha yeni kapandı. Bugünden ara transferi konuşmak çok doğru değil. O zaman içerideki kadroya güven yokmuş gibi bir şey olur. Biz Ocak ayı da dahil hem mali taraftan hem de transfer tarafından hazırlıklarımızı yapıyoruz. Yani şu anda bizim amacımız Gençlerbirliği'nin devamını sağlayabilecek bir ekonomik düzeni oluşturmak" ifadelerini kullandı.

Teknik direktör Hüseyin Eroğlu'na zaman zaman haksızlık edildiğini düşündüğünü aktaran Gençlerbirliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Geliç ise "Biz hocaya ne yazık ki zamanında bir takım veremedik. Ben antrenmanları izleyen, orada destek olmaya çalışan biri olarak söylüyorum. Altyapıdan 6-7 tane oyuncuyla antrenmanlara çıkmak zorunda kaldı. Daha geçen hafta ilk kez kaliteli oyuncuların dahil olduğu bir antrenman yapabildi. Zaman tanıma noktamız bu yüzden değerli. Dünyada çok az kulüp teknik direktörüne 5 yenilgiden sonra 'sen devam et' diyecektir" ifadelerini kullandı.