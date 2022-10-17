Gençlerbirliği, kupa mesaisine başladı

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Niğde Anadolu FK ile mücadele edecek olan Gençlerbirliği hazırlıklarını sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Gençlerbirliği.org
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Gençlerbirliği, kupa mesaisine başladı
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17 Ekim 2022 19:20
Ziraat Türkiye Kupası 3. turunda 20 Ekim Perşembe günü Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak Gençlerbirliği, bir günlük iznin ardından maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Taşkın Aksoy yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınma koşusu ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmanın ikinci bölümünde pas organizasyonlarında bulunan kırmızı-siyahlı ekip, yarı sahada oynanan çift kale maçla çalışmalarını tamamladı.

İdmanın ikinci etabında Ankara Keçiörengücü maçında forma giyen oyuncular yer almadı.

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