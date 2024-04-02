Trendyol 1.Lig 28. hafta maçında Boluspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçı Gençlerbirliği 2-1 kazandı.



Gençlerbirliği'ne galibiyeti getiren golleri 55. dakikada Amilton, 66. dakikada Melih Bostan kaydetti. Boluspor'un tek golü 90. dakikada Daniel Abramovski'den geldi.



Bu sonuçla birlikte Gençlerbirliği, üst üste üçüncü kez kazanarak puanını 43 yaptı ve Boluspor'la puanını eşitledi.



Ligin bir sonraki maçında Boluspor, Sakaryaspor deplasmanına gidecek. Gençlerbirliği, evinde Adanaspor'u ağırlayacak.





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