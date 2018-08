Genç haltercilerin hedefleri büyük

Türkiye ve Avrupa'da katıldıkları çeşitli organizasyonlarda derece elde eden milli halterciler Onur Demirci, Yıldıray Kaplan ve Tuğçe Boynueğri, başarılarına yenilerini eklemek için çalışmalarını sürdürüyor.Milli halterci Onur Demirci, yaptığı açıklamada, Ordu'da 2-5 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda genç erkekler 105 kiloda altın madalya kazandığını söyledi.Onur Demirci, şampiyonada genç erkekler 105 kiloda koparmada 130, silkmede de 155 kilo kaldırarak Türkiye rekoru elde etmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.Demirci, haltere yaklaşık 4 yıl önce kas yapmak için başladığını ancak daha sonra antrenörlerinin teşvikiyle yarışmalara katıldığı anlattı.Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra gençler kategorisinde Avrupa şampiyonluğu da bulunduğunun altını çizen Demirci, "Halter çok zor ve emek isteyen bir spor, sürekli antrenman yapmayı gerektiriyor. Onun için sürekli spor salonlarında antrenman yaparak günümü geçiyoruz. Bu sporun Türkiye'de daha iyi yerlere gelmesi için çaba harcıyoruz. Çok şükür düzenli çalıştıkça başarılar da gelmeye başladı." dedi.Demirci, her sporcunun hayalinde olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirterek, "Ancak her şeyin bir sırası var. Önce dünya şampiyonu, ardından da çok çalışarak olimpiyat şampiyonu olmayı hedefliyorum." diye konuştu.Ailesinden çok destek gördüğüne işaret eden Onur Demirci, "Herkes, halter yapanların boyunun kısa olacağını söylüyordu ancak bunun böyle olmadığını, yanlış bir düşünce olduğunu bu spora başladıktan sonra gördüm." ifadelerini kullandı.Gelecekten umutlu olduğunu anlatan milli sporcu, şunları kaydetti:"Henüz yaşım çok genç. İmkanlar el verdiği sürece bu sporu yapmaya devam edeceğim. Rize'de kaliteli antrenörler eşliğinde antrenmanlarımı sürdürüyorum. Benden beklentileri de çok yüksek. Hedefim bu beklentilere karşılık vererek ülkeme yeni madalyalar kazandırmak."Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda +105 kiloda altın madalya kazanan Yıldıray Kaplan ise haltere 10 yaşında başladığını söyledi.Yaklaşık 8 yılda Türkiye ve Avrupa'da dereceler elde ettiğinin altını çizen Kaplan, "Ordu'da katıldığımız şampiyona tecrübe kazanmama vesile oldu. Burada, yeniden milli takıma seçilme başarısı gösterdim, çok mutluyum." dedi.Gençler Avrupa Şampiyonası'nın yaklaşık iki ay sonra gerçekleştirileceğini anımsatan milli sporcu, "Milli takım kampına katılacağım ve bu şampiyonaya hazırlanacağım. Şampiyonadan altın madalya ile dönmeyi hedefliyorum. Ben de gelecekten umutluyum. Her sporcu gibi benim içimde de olimpiyatlara katılma, şampiyon olma hevesi ve hayali var. İnşallah o yolda ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Ankara'da spor hayatını sürdüren genç sporcu, tecrübeli isimlerle çalıştığı için de mutlu olduğunu sözlerine ekledi.Milli halterci Tuğçe Boynueğri de Türkiye Gençler ve 23 Yaş Altı Halter Şampiyonası'nda 90 kiloda altın madalya kazandı.Milli sporcu, halterin çok zor bir spor olduğunu söyledi. Zorlandığı zamanlar olduğunu belirten Boynueğri, zorlukların üstesinden gelmek için çok çalıştığını vurguladı.Halterle ilkokul döneminde tanıştığını ifade eden Boynueğri, "Antrenörlerim sayesinde buralara kadar gelmeyi başardım. 10 yılı aşkın süredir bu sporla ilgileniyorum. Olimpiyat şampiyonu olana kadar da bu spordan vazgeçmek istemiyorum." diye konuştu.