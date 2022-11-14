Genç Erkekler ve Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası, İspanya'da başlıyor

İspanya'da 15 Kasım Salı günü başlayacak IBA Genç Erkekler ve Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası'nda 23 milli sporcu ringe çıkacak.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alicante şehrinde yapılacak organizasyonun kura çekimi bugün gerçekleşecek, maçlar ise yarın başlayacak.
Türkiye'yi kadınlarda 12, erkeklerde ise 11 milli boksör temsil edecek.
Şampiyonada yer alacak milli sporcular şöyle:
Kadınlar:
48 kiloda Filiz Işık, 50 kiloda Eda Nur Kılıçcı, 52 kiloda Kevser Tütüncü, 54 kiloda Tuba Nur Uzun, 57 kiloda Sıla Sürmeneli, 60 kiloda Rukiye Kaya, 63 kiloda Sıla Biçil, 66 kiloda Havva Nur Şeker, 70 kiloda Esma Nur Lök, 75 kiloda Yaren Düztaş, 81 kiloda Sude Naz Kazan, +81 kioda Sema Üçyıldız.
Erkekler:
48 kiloda Talat Yağlı, 51 kiloda Selahattin Çinibulak, 54 kiloda Ahmet Pekel, 57 kiloda Berat Civelek, 60 kiloda Muhammed Bursa, 63,5 kiloda Halit Daş, 67 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 71 kiloda Sultan Osmanlı, 75 kiloda Muhammet Furkan Karadağ, 80 kiloda Muhammed Halil Doğru, 86 kiloda Oğuzhan Türk.
Türkiye Boks Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Alicante şehrinde yapılacak organizasyonun kura çekimi bugün gerçekleşecek, maçlar ise yarın başlayacak.
Türkiye'yi kadınlarda 12, erkeklerde ise 11 milli boksör temsil edecek.
Şampiyonada yer alacak milli sporcular şöyle:
Kadınlar:
48 kiloda Filiz Işık, 50 kiloda Eda Nur Kılıçcı, 52 kiloda Kevser Tütüncü, 54 kiloda Tuba Nur Uzun, 57 kiloda Sıla Sürmeneli, 60 kiloda Rukiye Kaya, 63 kiloda Sıla Biçil, 66 kiloda Havva Nur Şeker, 70 kiloda Esma Nur Lök, 75 kiloda Yaren Düztaş, 81 kiloda Sude Naz Kazan, +81 kioda Sema Üçyıldız.
Erkekler:
48 kiloda Talat Yağlı, 51 kiloda Selahattin Çinibulak, 54 kiloda Ahmet Pekel, 57 kiloda Berat Civelek, 60 kiloda Muhammed Bursa, 63,5 kiloda Halit Daş, 67 kiloda Bilge Kağan Kanlı, 71 kiloda Sultan Osmanlı, 75 kiloda Muhammet Furkan Karadağ, 80 kiloda Muhammed Halil Doğru, 86 kiloda Oğuzhan Türk.
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