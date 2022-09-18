GEDSON FERNANDES İLK ASİSTİNİ YAPTI

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE KADAR?

Spor Toto Süper Lig'de son 2 haftada galibiyet elde edemeyen ve Başakşehir maçından sonra İstanbulspor'a da takılan Beşiktaş'ta Gedson Fernandes ilki yaşadı.Gedson Fernandes, İstanbulspor karşısında başarılı bir performans ortaya koydu. Bu sezon oynanan 7 maçın 7'sinde de ilk 11'de sahaya çıkan Portekizli oyuncu 39. dakikada Weghorst'u golle buluştururken ilk asistini de yapmış oldu. Futbolcu, asist yaptıkları maçta yaşadıkları kayıp sebebiyle buruk bir sevinç yaşadı.Süper Lig'de daha önce Galatasaray forması da giyen Gedson Fernandes için Beşiktaş ile Benfica 6 milyon euro bonservis karşılığında anlaşmıştı. 23 yaşındaki oyuncuyla 4+1 yıllık kontrat imzalanırken, oyuncunun ileride başka bir kulübe kiralanması ya da satılması durumunda elde edilecek gelirin yarısının Benfica'ya verileceği de açıklanmıştı.