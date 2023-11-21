Gazze için saygı duruşunda bulunan İsrailli oyuncu ülkesinde olay oldu!

İsrailli bakan Miki Zohar, Gazze için saygı duruşunda bulunan futbolcu Ataa Jaber'in vatandaşlığının iptalini istedi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gazze için saygı duruşunda bulunan İsrailli oyuncu ülkesinde olay oldu!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Kasım 2023 16:20
Son güncelleme 21 Kasım 2023 16:26
İsrail Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, Gazze için saygı duruşunda bulunduğu gerekçesiyle İsrail vatandaşı Filistinli futbolcu Ataa Jaber'in vatandaşlıktan çıkarılmasını istedi.

VATANDAŞLIK İPTALİNİ İSTEDİ

The Times of Israel'in haberine göre, hali hazırda Filistin Milli Takımı oyuncusu olan Jaber'in, 16 Kasım'da Lübnan'la oynanan futbol müsabakasında Gazze ile dayanışma saygı duruşuna katılması İsraillilerin tepkisini çekti.

Kültür ve Spor Bakanı Zohar, İçişleri Bakanı Moshe Arbel'e yazdığı mektupta Jaber'in vatandaşlığının iptal edilmesini talep etti.

"DÜŞMANLA ÖZDEŞLEŞTİ"

Zohar, Jaber'e yönelik "Maç sırasında, Jaber, İsrail tarafını görmezden gelerek, Gazze'deki kurbanlar için yapılan saygı duruşuna katılarak açıkça düşmanla kendini özdeşleştirdi." ithamında bulundu.

Jaber, daha önce de İsrail 21 Yaş Altı Milli Takımı ve Makkabi Hayfa Futbol Kulübü başta olmak üzere bazı İsrail kulüplerinde top koşturmuştu.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery