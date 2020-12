Süper Lig'in 12. haftasındaevindeile karşı karşıya geldi. Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gaziantep FK 2-1'lik skorla kazandı ve Başakşehir'in galibiyet hasreti 4 maça çıktı.Gaziantep'e galibiyeti getiren goller 44. dakikad Mirallas ile 74. dakikada Muhammet'ten geldi. Başakşehir'in tek sayısını ise 56. dakikada Crivelli kaydetti.Bu sonucun ardından ligdeki yenilmezlik serisini 10 maça taşıyan (4 galibiyet, 6 beraberlik) ve ligdeki en uzun serinin sahibi olan Gaziantep puanını 18 yaparken, ligde 4 maçlık galibiyet serisinin ardından 4 maçtır kazanamyan Başakşehir 15 puanda kaldı.Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK evinde Fenerbahçe ile karşılaşacakken, 13. haftayı bay geçecek olan Başakşehir bir sonraki maçında deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek.Başakşehir ağlarını sarsan Kevin Mirallas, "Irkçılığa Hayır - No to Racism" yazılı kramponla maça çıktı ve gol sonrasında kramponlarını gösterdi.14. dakikada Güray Vural'ın soldan attığı yerden topta ceza sahası içi sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kalan Mirallas'ın şutunda, kaleci Mert meşin yuvarlağı kornere çeldi.17. dakikada İrfan Can'ın ara pasında Crivelli kaleciyle karşı karşıya kalsa da Günay'ın müdahalesi üzerine top Chadli'nin önünde kaldı. Müsait durumdaki Chadli'nin vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlara gitti.26. dakikada İrfan Can'ın pasında sağdan son çizgiye inen Rafael, topu altıpas üzerindeki Gulbrandsen'e gönderdi. Norveçli oyuncu bekletmeden şutunu attı ancak kaleci Günay Güvenç topun ağlara gitmesine izin vermedi.35. dakikada Demba Ba'nın pasında ceza sahası sol dışından hareketlenen İrfan Can, topu penaltı noktasına kadar sürdü ve şutunu çekti, ancak meşin yuvarlak soldan dışarı çıktı.38. dakikada Deniz'in soldan kullandığı serbest vuruşta top, Crivelli'nin kafa vuruşunda üstten dışarı gitti.44. dakikada konuk ekip 1-0 öne geçti. Maxim'in kendi sahasından defansın arkasına gönderdiği uzun pasta topla buluşan Muhammet, meşin yuvarlağı ceza sahası içine koşu yapan Mirallas'a gönderdi. Belçikalı oyuncunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Mert Günok'un sağından ağlarla buluştu: 0-1.