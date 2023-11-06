Süper Lig'in 11. haftasında Gaziantep FK, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Kalyon Stadyumu'ndaki maçı Gaziantep FK, 2-0'lık skorla kazandı.



Karşılaşmada Gaziantep FK'ya galibiyeti getiren golleri 20. dakikada penaltıdan Alexandru Maxim ve 50. dakikada Denis Dragus attı.



Gaziantep FK'de teknik direktör Marius Sumudica, 57. dakikada kırmızı kart gördü.



PENALTI GÜNDEM OLDU



Gaziantep FK ile Rizespor arasında oynanan maçta ev sahibi ekibin kazandığı penaltı gündem oldu.



19. dakikada Çaykur Rizespor aut atışı kullanacağı sırada kaleci Gökhan Akkan, topu Emirhan Topçu'ya bıraktı. Emirhan, topu elle düzeltti.



Hakem Ali Şansalan, topun oyunda olduğunu işaret etti ve Emirhan'ın elle oynaması sonrası penaltı noktasını gösterdi.



Kaleci Gökhan Akkan, "Ona bıraktım" şeklinde itirazda bulundu ancak penaltı kararı değişmedi.



Penaltıda topun başına geçen Maxim, topu ağlara gönderdi ve Gaziantep FK'yı 1-0 öne geçirdi.



EVİNDE ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET



Evinde üst üste 3. kez kazanan Gaziantep FK 12 puana yükseldi. Rizespor, 14 puanda kaldı.



Gaziantep FK, ligde gelecek hafta Alanyaspor deplasmanına gidecek. Rizespor, sahasında İstanbulspor'u ağırlayacak.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



8. dakikada Maxim'in sağ çaprazdan ceza sahasına gönderdiği topa arka direkte bulunan Dragus'un röveşatasında meşin yuvarlak üstten auta gitti.



9. dakikada Eray Korkmaz'ın sağ çaprazdan pasıyla ceza sahasında buluşan Mocsi'nin vuruşunda kaleci Nita, topu kornere çeldi.



15. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağdan yaptığı ortaya ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda top kaleci Gökhan Akkan da kaldı.



17. dakikada Gaziantep FK penaltı kazandı. Emirhan Topçu, kaleci Gökhan Akkan'ın yerine kale vuruşunu kullanmadan önce topu eliyle düzeltmek istedi. Bunun üzerine maçın hakemi Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.



20. dakikada ev sahibi öne geçti. Penaltı kullanmak için topun başına geçen Maxim'in vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0.



46. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın soldan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Mocsi, önünde kalan topu uzaklaştırdı.



Karşılaşmanın ilk yarısı Gaziantep FK'nin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada Gaziantep FK, farkı 2'ye çıkardı. Maxim, sol çaprazdan topu ters kanatta bulunan Gradel'e gönderdi. Gradel'in savunma arkasına attığı pasla buluşan Mustafa Eskihellaç'ın bekletmeden ceza sahasına gönderdiği topa Dragus'un sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu 2-0.



83. dakikada Garcia'nın sol kanattan kullandığı korner atışına ceza sahasında iyi yükselen Gaich'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nita'nın solundan auta gitti.



Karşılaşma, ev sahibi Gaziantep FK'nin 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.



Stat: Kalyon



Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Bahtiyar Birinci



Gaziantep FK: Nita, Arda Kızıldağ, Nkoulou, Djilobodji, Mustafa Eskihellaç, Morais, Ogün Özçiçek, Mbakata (Dk. 40 Bikel), Gradel (Dk. 91 Oğulcan Çağlayan), Maxim (Dk. 81 Riascos), Dragus (Dk. 91 İlker Karakaş)



Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Eray Korkmaz, Mocsi, Emirhan Topçu, Halil İbrahim Pehlivan (Dk. 58 Hojer), Mithat Pala (Dk. 81 Garcia), Shelvey (Dk. 58 Varesanovic), Olawoyin, Zeqiri, Sauerbeck (Dk. 58 Gaich), Minchev (Dk. 72 Faye)



Goller: Dk. 20 Maxim, (Penaltıdan), Dk. 50 Dragus (Gaziantep FK)



Kırmızı kart: Dk. 57 Marius Sumudica (Teknik direktör) (Gaziantep FK)



Sarı kartlar: Dk. 41 Djilobodji, Dk. 46 Dragus, Dk. 75 Nita (Gaziantep FK), Dk. 76 Hojer (Çaykur Rizespor)



