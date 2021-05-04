Gaziantep'in yeni yıldızı: Mirza Cihan

Gaziantep Futbol Kulübü, Sivasspor'a karşı sahadan 1-0 mağlup ayrılırken genç oyuncu Mirza'nın sergilediği performans herkesi memnun etti.



Son dakikalardaki performansıyla dikkat çeken Mirza Cihan ile ilgili bir soruya da cevap veren Sa Pinto, "Mirza'ya ilk şansı veren benim. Antrenmandaki çalışmalarıyla formayı hak ediyor ama daha fazla çalışıp, daha fazla geliştirmeli kendini." dedi.



Pinto, "Ona biraz zaman lazım. Çalışıp daha da iyi olacaktır. Geleceği olan bir futbolcu" ifadelerini kullandı.



