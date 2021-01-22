Gaziantep FK'dan Ertuğrul Ersoy hamlesi

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, stoper bölgesine takviye yapmak için Fransa 2.Lig ekiplerinden Le Havre'de forma giyen genç stoper Ertuğrul Ersoy ile irtibata geçti.



Daha önce ülkemizde Bursaspor forması giyen ve 23 yaşındaki yetenekli isim Ertuğrul için Le Havre kulübü ile kontak kuran kırmızı siyahlılar bonservis bedelinin yüksek olmasından dolayı oyuncuyu kiralamak için teklifte bulundu. Fransız kulübü oyuncuyu kiralamaya sıcak bakmazken isteyen kulüplere bonservisiyle vereceklerini başta Gaziantep FK olmak üzere diğer taliplerede ilettiği bildirildi.



2 MİLYON EURO BONSERVİS



Gaziantep FK'nın talip olduğu Ertuğrul Ersoy için Le Havre kulübünün 2 milyon bonservis bedeli istediği öğrenildi. Rakamın yüksek olması ve Le Havre'nin kiralama isteğine olumsuz yanıt vermesinden dolayı Gaziantep FK'nın da şimdilik bu transferden vazgeçtiği gelen bilgiler arasında yer aldı.



Kaynak: Gaziantep Güneş



