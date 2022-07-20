Gaziantep FK, kaleci Erten Ersu'yu transfer etti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Erten Ersu'yu renklerine bağladı.

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Gaziantep FK, kaleci Erten Ersu'yu transfer etti
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20 Temmuz 2022 14:48
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, kaleci Erten Ersu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Erten Ersu'nun son olarak Konyaspor'da oynadığı, deneyimli kaleciyle 2 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Yeni transferimiz Erten'e 'hoş geldin' diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

 
 
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