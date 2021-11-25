Garantileyen Liverpoool, Porto'yu rahat geçti

Şampiyonlar Ligi B Grubu 5. maçında Liverpool, sahasında Porto'yu ağırladı.



Anfield'da oynanan maçı Liverpool 2-0 kazanarak üç puanı hanesine yazdırmayı başardı.



Mücadelede Liverpool'a galibiyeti getiren golleri 52. dakikada Thiago Alcantara ile 70. dakikada Mohamed Salah kaydetti. Öte yandan 37'de Mane'nin attığı bir gol de VAR'dan dönerek iptal edildi.



Gruptan çıkmayı daha önce garantileyen Liverpool, bu sonuçla 15 puana yükseldi ve kayıpsız liderliğini sürdürdü. Porto ise 5 puanda kalarak haftayı ikinci sırada tamamladı.





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