Galatasaray'ın ilgilendiği Tetteh'in menajeri açıkladı

Forvet arayışlarını sürdüren'ın da uzun süre gündemini meşgul edenile ilgili Çekya'dan yeni bir açıklama geldi.Sparta Prag'da dikkat çekici bir performans sergileyen Tetteh'in menajeri, farklı ülkelerden teklifler aldıklarını doğruladı.Takım ismi açıklamadan golcü oyuncu için özellikle İngiltere'den ciddi bir teklif aldıklarını söyleyen Pavel Zíkaifadelerini kullandı.Galatasaray, Benjamin Tetteh'i kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, Sparta Prag 12 milyon euro bonservis bedeli istemişti. Golcü oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra Premier League'den Wolverhampton da ilgileniyor.