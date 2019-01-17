Galatasaray'ın ilgilendiği Tetteh'in menajeri açıkladı

Forvet arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın da uzun süre gündemini meşgul eden Benjamin Tetteh ile ilgili Çekya'dan yeni bir açıklama geldi.
Sparta Prag'da dikkat çekici bir performans sergileyen Tetteh'in menajeri Pavel Zika, farklı ülkelerden teklifler aldıklarını doğruladı.
Takım ismi açıklamadan golcü oyuncu için özellikle İngiltere'den ciddi bir teklif aldıklarını söyleyen Pavel Zíka ''Tetteh için birkaç farklı ülkeden teklifler aldığımızı söyleyebilirim. Ancak bu tekliflerin hiçbiri Sparta'nın istediği gibi olmadı. İngiltere'den de ciddi bir teklif var ve Ocak sonuna kadar zamanımız olacak. Ama Tetteh'in sezon sonuna kadar Sparta'da kalması da iyi bir seçenek olacak'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Benjamin Tetteh'i kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, Sparta Prag 12 milyon euro bonservis bedeli istemişti. Golcü oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra Premier League'den Wolverhampton da ilgileniyor.
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Sparta Prag'da dikkat çekici bir performans sergileyen Tetteh'in menajeri Pavel Zika, farklı ülkelerden teklifler aldıklarını doğruladı.
Takım ismi açıklamadan golcü oyuncu için özellikle İngiltere'den ciddi bir teklif aldıklarını söyleyen Pavel Zíka ''Tetteh için birkaç farklı ülkeden teklifler aldığımızı söyleyebilirim. Ancak bu tekliflerin hiçbiri Sparta'nın istediği gibi olmadı. İngiltere'den de ciddi bir teklif var ve Ocak sonuna kadar zamanımız olacak. Ama Tetteh'in sezon sonuna kadar Sparta'da kalması da iyi bir seçenek olacak'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Benjamin Tetteh'i kiralık olarak kadrosuna katmak isterken, Sparta Prag 12 milyon euro bonservis bedeli istemişti. Golcü oyuncu ile Galatasaray'ın yanı sıra Premier League'den Wolverhampton da ilgileniyor.
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın