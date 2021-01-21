Galatasaray'ın gündemindeki Promes için çılgın talep

Galatasaray, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Quincy Promes'i transfer etmek istiyor.



Hollandalı kanat oyuncusu Promes'in Hollanda ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var.



SERVET İSTİYORLAR



Galatasaray, Onyekuru transferi olmaması halinde Quincy Promes'i de hedefleri arasına aldı.



Ajax oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor olsa da, Amsterdam kulübü Promes için 15 milyon avro civarında bonservis bekliyor.



Ajax, 2019 yazında Sevilla'dan 15.7 milyon avroya transfer ettiği oyuncudan zarar etmek istemiyor.



