Galatasaray'ın gündemindeki Promes için çılgın talep

Galatasaray'ın hedefindeki Quincy Promes için kulübü Ajax'ın beklediği ücret belli oldu.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Galatasaray'ın gündemindeki Promes için çılgın talep
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21 Ocak 2021 16:38
Galatasaray, 29 yaşındaki kanat oyuncusu Quincy Promes'i transfer etmek istiyor.

Hollandalı kanat oyuncusu Promes'in Hollanda ekibiyle 2024 yılına kadar sözleşmesi var.

SERVET İSTİYORLAR

Galatasaray, Onyekuru transferi olmaması halinde Quincy Promes'i de hedefleri arasına aldı.

Ajax oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor olsa da, Amsterdam kulübü Promes için 15 milyon avro civarında bonservis bekliyor.

Ajax, 2019 yazında Sevilla'dan 15.7 milyon avroya transfer ettiği oyuncudan zarar etmek istemiyor.



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