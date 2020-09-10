Galatasaray'ın 5. Nijeryalı futbolcusu Etebo

Galatasaray'ın İngiliz ekibi Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo, Galatasaray'da oynayacak 5. Nijeryalı futbolcu olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
Galatasaray'ın 5. Nijeryalı futbolcusu Etebo
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10 Eylül 2020 12:43
Galatasaray'ın İngiltere Championship ekiplerinden Stoke City'den kiraladığı Oghenekaro Etebo, sarı-kırmızılı takımda forma giyecek 5. Nijeryalı futbolcu olacak.

Galatasaray, eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'in başladığı 1959 sezonundan bugüne kadar 166 yabancı futbolcuyu renklerine katarken, bu isimler arasında 5 Nijeryalı yer aldı.

Sarı-kırmızılı takım, daha önce Nijeryalı Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor ve Jesse Sekidika'yı transfer etmişti. 

- 166. yabancı futbolcu 

Galatasaray'ın renklerine kattığı 166. yabancı futbolcu, 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Etebo oldu.

Sarı-kırmızılı takım, bugüne kadar 5 kıta ve 46 ülkeden 166 futbolcuyu kadrosuna dahil etti.

Asya, Avrupa, Afrika, Avustralya ve Amerika'dan kadrosunu takviye eden Galatasaray; Brezilya, Yugoslavya, Romanya, Almanya, Arjantin, Kolombiya, Hollanda, İsviçre, Fransa, Bosna Hersek, Kamerun, Çekya, Portekiz, İsveç, Fildişi Sahili, Belçika, Uruguay, Polonya, Meksika, İngiltere, Hırvatistan, Gana, Arnavutluk, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Avustralya, İspanya, Senegal, İtalya, Sırbistan, Nijerya, İran, Surinam, Litvanya, Zimbabve, Galler, ABD, İsrail, Japonya, Cezayir, Fas, Makedonya, Norveç, Yeşil Burun Adaları, İzlanda, Yunanistan ve Gabon'dan oyuncu aldı. 

- En fazla yabancı Brezilya'dan 

Galatasaray, 1959'dan bu yana transfer hakkını en fazla Brezilyalılardan yana kullandı.

Sarı-kırmızılı ekip, son 61 yılda 21 "Sambacı"yı kadrosuna kattı. Yugoslavya 16 futbolcuyla bu alanda ikinci, Romanya ise 13 oyuncuyla üçüncü sırada yer aldı. 

- Türk asıllı yabancılar 

Galatasaray'da başka ülkelerin vatandaşı olan 5 Türk asıllı futbolcu da forma giydi.

İsviçre pasaportu taşıyan Kubilay Türkyılmaz, Hakan Yakın ve Eren Derdiyok ile Almanya vatandaşı olan Pierre Esser ile İsveç Milli Takımı'nda oynayan Jimmy Durmaz, sarı-kırmızılı formayı terletti. 

- En fazla maça çıkan yabancı oyuncu 

Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu, 362 resmi müsabakayla Fernando Muslera.

Galatasaray'ın efsane kalecilerinden Zoran Simovic 239 maçla bu alanda ikinci sırada yer alırken, Faryd Mondragon 238 karşılaşmayla üçüncü, Cevad Prekazi ise 235 müsabakayla dördüncü sırada yer alıyor.

Fernando Muslera, ayrıca Süper Lig'de 292, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 39 müsabakayla sarı-kırmızılı formayı en fazla giyen yabancı oyuncu rekorlarına da sahip.

- En çok kupa kazanan yabancı futbolcu 

Fernando Muslera, Galatasaray'da en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu unvanını taşıyor.

Uruguaylı file bekçisi, sarı-kırmızılı takımda 5 kez Süper Lig, 4 kez Türkiye Kupası, 5 kez de TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşayarak 14 kupa kaldırma başarısı gösterdi.

Bu rekorun önceki sahibi sarı-kırmızılıların efsane futbolcularından Gheorghe Hagi'ydi. Rumen futbolcu Galatasaray'da bir UEFA Süper Kupa, bir UEFA Kupası, 4 Süper Lig, 2 Cumhurbaşkanlığı (TFF Süper Kupa) ve 2 Türkiye Kupası olmak üzere 10 kupa kazanmıştı. 

- Galatasaray'ın yabancı futbolcuları 

Galatasaray'ın 1959 sezonundan beri kadrosuna kattığı yabancı futbolcular ve ülkeleri şöyle:

 Ülke  Sayı  Futbolcular 
 Brezilya 21 Claudio Taffarel, Capone, Bruno Quadros, Marcio, Mario Jardel, Joao Batista, Felipe, Fabio Pinto, Christian, Cesar Prates, Flavio Conceiçao, Cassio Lincoln, Elano Blumer, Jo, Felipe Melo, Cris, Alex Telles, Maicon Roque, Mariano Filho, Fernando Reges, Marcao  
 Yugoslavya 16  Vladimir Nikolovski, Tatomir Radunovic, Ahmet Celovic, Ljubomir Milic, Bosko Kajganic, Jusuf Hatunic, Esref Jasarevic, Vladimir Pejovic, Resad Kunovac, Lasklo Lerinc, Tarık Hodzic, Mirsad Sedjic, Zoran Simovic, Cevad Prekazi, Mirsad Kovacevic, Stevica Kuzmanovski
 Romanya 13 Iosif Rotariu, Iulian Filipescu, Gheorghe Hagi, Adrian Ilie, Gheorghe Popescu, Ion Ionut Lutu, Radu Niculescu, Gabriel Tamas, Ovidiu Petre, Florin Bratu, Bogdan Stancu, Iasmin Latovlevici, Florin Andone
 Almanya 7 Rüdiger Abramczik, Reinhard Stumpf, Falko Götz, Torsten Gütschow, Pierre Esser, Kevin Grosskreutz, Lukas Podolski
 Fransa 7 Didier Six, Sebastian Perez, Franck Ribery, Lionel Carole, Bafetimbi Gomis, Cedric Carrasso, Seteven Nzonzi 
 Arjantin Marcelo Carrusca, Leo Franco, Emiliano Insua, Emmanuel Culio, Guillermo Burdisso, Lucas Ontivero 
 Hollanda 6 Ulrich van Gobbel, Frank de Boer, Wesley Sneijder, Ryan Donk, Nigel de Jong, Ryan Babel
 Kolombiya 6 Faryd Mondragon, Gustavo Victoria, Jersson Gonzalez, Robinson Zapata, Juan Pablo Pino, Radamel Falcao 
 İsviçre 5 Kubilay Türkyılmaz, Adrian Knup, Hakan Yakın, Blerim Dzemaili, Eren Derdiyok 
 Nijerya Dominic Iorfa, Henry Onyekuru, Valentine Ozornwafor, Jesse Sekidika, Oghenekaro Etebo 
 Bosna Hersek 4 Elvir Bolic, Elvir Balic, Zvjezdan Misimovic, Izet Hajrovic
 Kamerun 4 Rigobert Song, Alioum Saidou, Dany Nounkeu, Aurelien Chedjou
 Çekya 4 Pavel Horvath, Marek Heinz, Milan Baros, Tomas Ujfalusi
 Portekiz 4 Abel Xavier, Fernando Meira, Armindo Bruma, Josue Pesqueira 
 İsveç 4 Roger Ljung, Tobias Linderoth, Johan Elmander, Jimmy Durmaz
 Fildişi Sahili 4 Abdulkader Keita, Emmanuel Eboue, Didier Drogba, Jean Michael Seri
 Belçika 3 Mbo Mpenza, Jason Denayer, Luis Cavanda
 Senegal   Mohamed Sarr, Badou Ndiaye, Mbaye Diagne 
Demokratik Kongo Cumhuriyeti  Ali Lukunku, Shabani Nonda, Christian Luyindama
 Uruguay 3 Andres Fleurquin, Fernando Muslera, Marcelo Saracchi
 Polonya 2 Roman Kosecki, Marek Godlewski 
 Meksika 2 Sergio Almaguer, Giovani dos Santos
 İngiltere 2 Barry Venison, Mike Marsh 
 Hırvatistan Robert Spehar, Stjepan Tomas
 Gana 2 Richard Kingson, Ahmet Barusso 
 Arnavutluk 2 Klodian Duro, Lorik Cana
 Avustralya 2 Harry Kewell, Lucas Neill
 İspanya 2 Albert Riera, Jose Rodrigues 
 Japonya Junichi Inamoto, Yuto Nagatomo 
 Cezayir 2 İsmael Bouzid, Sofiane Feghouli  
 Fas 2 Nordin Amrabat, Younes Belhanda
 Norveç Martin Linnes, Omar Elabdellaoui 
 İtalya 1 Morgan de Sanctis
 Sırbistan 1 Sasa İlic 
 İran 1 Naser Sadeghi
 Surinam 1 Ulrich Watson
 Litvanya Gintaras Stauce 
 Zimbabve 1 Norman Mapeza
 Galler 1 Dean Saunders 
 ABD Brad Friedel
 İsrail Haim Revivo 
 Makedonya Goran Pandev 
Yeşil Burun Adaları Garry Rodrigues
 İzlanda Kolbeinn Sigthorsson
 Yunanistan 1 Konstantinos Mitroglou
 Gabon Mario Lemina 
Not: Sonradan Türk vatandaşlığına geçen futbolcular ile başka ülke milli takımlarında oynayan Türk futbolcular, haberde yabancı olarak değerlendirilmiştir.



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