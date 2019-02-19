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Galatasaray'ı uçuşa geçiren adam; Bartali

Ligin ikinci devresinde çıktığı 5 maçta 13 puanı hanesine yazan Galatasaray'da, futbolcuların fizik-kondisyon olarak yaşadığı değişim net şekilde görülüyor.

Kaynak: Posta
Galatasaray'ı uçuşa geçiren adam; Bartali
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19 Şubat 2019 11:50
Fatih Terim'in İtalya'dan getirdiği ve Antalya kampında göreve başlayan Alberto Bartali'nin yaptırdığı çalışmalar, kısa zamanda etkisini gösterdi. Sezonun ilk yarısında ligin en az koşu mesafesine ulaşan takımlarından biri olan Galatasaray, ikinci yarıda maç başına 111 km. ortalamasını yakaladı. Ligin ilk bölümünde bu rakam 103 km. civarındaydı.

Selçuk'u ayağa kaldırdı

Pek çok oyuncuyla özel olarak çalışan Bartali'nin en büyük dokunuşu yaptığı isimlerden biri de Selçuk İnan... Cim Bom'un 33 yaşındaki kaptanı da son Kasımpaşa maçından sonra İtalyan kondisyonere övgü yağdırırken, 90 dakika sahada kaldığı maçta 11 kilometreden fazla koştu.



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