  •  
    Beşiktaş'ın gözdesine Serie A'dan engel çıktı!
  •  
    Akhisarspor'dan kural hatası açıklaması var
  •  
    RESMİ - İmzalar atıldı, rekor transfer açıklandı
  •  
    Sevilla Fenerbahçe'den istedi; "Onu bize verin"
  •  
    Süper Lig'de 24 saatte 10 sansasyonel transfer

Galatasaray'dan sürpriz Pato harekatı!

Galatasaray yönetimi Fatih Terim'e jeste hazırlanıyor. Yaz transfer döneminde de anlaşmaya varılan, hatta uçak bileti bile ayırtılan Alexandre Pato 6 ay rötarlı geliyor

Kaynak: Türkiye
Galatasaray'dan sürpriz Pato harekatı!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ocak 2019 07:53
Galatasaray taraftarlarının hasretle beklediği santrfor transferleri art arta geliyor.

Alan Carvalho ismi haftalardır konuşulsa da teknik direktör Fatih Terim'in Alan ile birlikte listeye yazıp masaya koyduğu ismin Alexandre Pato olduğu ortaya çıktı. Alan Carvalho için Guangzhou Evergrande kulübüyle 3,5 milyon avroda el sıkışan sarı-kırmızılılar, oyuncunun transferini birkaç gün içinde açıklamayı planlıyor. Fatih Terim, Pato için de bütün şartların seferber edilmesini isterken, başkan Mustafa Cengiz'in emriyle idareciler hafta içi bu transferi de bitirp tecrübeli teknik adama büyük bir jest yapmayı hedefliyor.

Çift forvet

Çin'in Tianjin Quanjian kulübüyle sözleşmesi 2019 sonunda sona erecek 29 yaşındaki Pato için Galatasaray yönetimi adım adım ilerlerken, Çinliler de futbolcunun satışına sıcak bakıyor. Sezon başında da görüşülen Pato sarı-kırmızılılara "Evet" demiş hatta oyuncunun uçak bileti bile ayırtılmıştı. Altı ay rötarlı da olsa Galatasaray'a gelmesi beklenen Brezilyalı futbolcu bu sezon 34 maçta 21 gol Hücum hattında (Alan ile birlikte) iki Brezilyalıyı hayal eden Terim, Avrupa kupasında da iddialı duruma geleceklerini düşünüyor.

Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için