Galatasaray'dan Serdar Dursun hamlesi

Galatasaray'da ikinci gurbet operasyonu başlıyor. Daha önceki Kaan Ayhan ve Kenan Karaman gibi girişimlerden olumlu sonuç alamayan Sarı-Kırmızılılar, bu kez rotayı farklı isimlere çevirdi.Aslan'ın gündeminde, Darmstadt formasıyla tam bir gol makinesi haline gelen Serdar Dursun var. Fatih Terim, Serdar Dursun'un transferine onay verdi.Özellikle 28 yaşındaki Serdar'ın transferinin kısa sürede bitmesine yüksek ihtimal gözüyle bakılıyor.Alman kulübü, yıldız santrfor için 1 milyon Euro civarında bir bonservis talebinde bulundu. Oyuncunun yıllık ücretinin de Galatasaray'daki takım ortalaması seviyesinin altında olduğu belirtiliyor.