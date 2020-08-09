Galatasaray'da Umut Bozok gelişmesi

Fransa'da Lorient forması giyen 23 yaşındaki santrfor Umut Bozok, bir kez daha Galatasaray'ın transfer gündemine geldi. Sarı- Kırmızılılar, bonservis konusunda bir kolaylık sağlanması halinde genç forveti kadrosuna katabilir.
Golcü transferinde yaşanan hareketlilik, kadrodaki bazı isimlerle yolların ayrılabileceği şeklinde yorumlanıyor. Bu isimlerin başında ise Mbaye Diagne geliyor.
Golcü transferinde yaşanan hareketlilik, kadrodaki bazı isimlerle yolların ayrılabileceği şeklinde yorumlanıyor. Bu isimlerin başında ise Mbaye Diagne geliyor.