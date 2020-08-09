Galatasaray'da Umut Bozok gelişmesi

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları devam ederken, Fransa'da Lorient forması giyen 23 yaşındaki santrfor Umut Bozok, yeniden gündeme geldi.

Haber; Star
Galatasaray'da Umut Bozok gelişmesi
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09 Ağustos 2020 09:59
Fransa'da Lorient forması giyen 23 yaşındaki santrfor Umut Bozok, bir kez daha Galatasaray'ın transfer gündemine geldi. Sarı- Kırmızılılar, bonservis konusunda bir kolaylık sağlanması halinde genç forveti kadrosuna katabilir.

Golcü transferinde yaşanan hareketlilik, kadrodaki bazı isimlerle yolların ayrılabileceği şeklinde yorumlanıyor. Bu isimlerin başında ise Mbaye Diagne geliyor.




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