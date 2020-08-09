Galatasaray'da Umut Bozok gelişmesi

Fransa'da Lorient forması giyen 23 yaşındaki santrfor Umut Bozok, bir kez daha Galatasaray'ın transfer gündemine geldi. Sarı- Kırmızılılar, bonservis konusunda bir kolaylık sağlanması halinde genç forveti kadrosuna katabilir.Golcü transferinde yaşanan hareketlilik, kadrodaki bazı isimlerle yolların ayrılabileceği şeklinde yorumlanıyor. Bu isimlerin başında ise Mbaye Diagne geliyor.