Galatasaray'da transfer ve yavaş oyun sorunu

Yeni sezonun başlamasına 1 hafta kala tek bir çalışmasını basına açmayan, İstanbul ve Ümraniye ile oynadığı maçları yayınlatmayan Galatasaray ilk kez önceki gün Hatayspor karşısında görücüye çıkarken takımın durumu endişe yarattı. Sergilenen yavaş oyun sezon içinde tempo problemi olabileceği endişesi yaratırken, sorunun orta alana yapılacak iki takviye ile çözülmesinin zor olduğu görüldü.



ISINMAYA BİLE GİTMEDİ



Milliyet Gazetesi'nden Nevzat Dindar'ın haberine göre; Fatih Terim, Hatay karşısında kalede sadece Fatih Öztürk'e şans verirken, Okan'ın ısınmaya bile gitmemesi sezona Fatih'le başlanacağı mesajı olarak algılandı. Galatasaray'da bütün dikkatler takviye yapılmayan orta alana verilerken savunmadaki sorun dikkatlerden kaçmadı. Maç için toplanma saatinde statta bulunmayan ve bu nedenle 11'de oynamayan Luyindama'nın ikinci yarısında şans bulduğu Hatayspor performansı hayal kırıklığı yarattı. Uzun süre sahalardan uzak kalan Kongolu defansın hazır gözükmemesi endişe yarattı. Tecrübeli stoperin kısa sürede form tutması zor görünüyor.



KARA TABLO



Marcao da bekleneni veremeyen isimler arasında yer aldı. Saracchi çalışkan ama dağınık bir görüntü ortaya koyarken, Şener Özbayraklı, Omar'ın alternatifi olup olmayacağı konusunda kafa karıştırdı. Orta alanda Taylan sadece çalışkanlığı ve sorumluluk alması ile iyi gözüktü. Ön tarafta ise Arda Turan'ın istek ve arzusu yeni sezon başlamadan artılardan biri olarak dikkat çekti. Ancak bunun lig için yeterli olup olmayacağı belirsizliğini koruyor.



Belhanda'nın lig başlamadan tartışılması, Feghouli'nin hazır olmaması ve Falcao'nun iyi görünmemesi sıkıntılı diğer noktalar olarak görüldü. Omar, Diagne, Emre Kılınç'ın dönmesiyle sorunların biraz azalacağı düşünülse de takımın genel olarak iyi durumda olmaması, yapılmayan orta saha transferleri ligin başlamasına kısa bir süre kala teknik kadro ve yönetimi kara kara düşündürüyor.







