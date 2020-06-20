Galatasaray'da pazubent Ahmet Çalık'ta

Gaziantep FK ile karşılaşacak Galatasaray'da, kaptanlık pazubentini büyük ihtimalle Ahmet Çalık takacak. Muslera, Donk ve Selçuk'un ilk 11'de olmayacağı maçta adı bir ara gönderilecek futbolcular listesinde yer alan Ahmet Çalık, bu gururu yaşamak için sabırsızlanıyor

Haber; Star, Fotoğraf; AA
Galatasaray'da pazubent Ahmet Çalık'ta
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20 Haziran 2020 11:25
Muslera, Donk ve Selçuk'un ilk 11'de olmayacağı Gaziantep maçında, kaptanlık pazubentini büyük ihtimalle Ahmet Çalık takacak.

Adı bir ara gönderilecek futbolcular listesinde yer alırken, bir anda eldeki tek stoper kendisi kalan genç savunma oyuncusu, Gaziantep mücadelesinde bu gururu yaşamak için sabırsızlanıyor.

Ahmet Çalık, Ocak 2017'de Gençlerbirliği'nden 2.5 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. 8 kez milli takım formasını giyen Ahmet Çalık, bu sezon Galatasaray'da 12 resmi maça çıktı ve 787 dakika süre aldı.

 



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