Galatasaray'da orta sahaya Kolombiyalı

Transfer dönemi kapanmadan orta saha takviyesi yapmayı planlayan Galatasaray'ın Kolombiyalı Campuzano için temasta olduğu yazıldı.



Galatasaray'ın bazı İtalyan kulüplerinin de peşinde olduğu Boca Juniorslu Jorman Campuzano konusunda girişimler kaydetti belirtildi. Sarı kırmızlı kulübün ilk etapta kiralama ve satın alma opsiyonu şeklinde görüşme yaptığı belirtilen Campuzano için yarışın içinde olduğu kaydedildi.



1996 doğumlu sağ ayaklı defansif orta saha oyuncusu geçen sezon Boca Juniors'a Atletico Nacional'den transfer olmuştu. Jorman David Campuzano Puentes Boca formasını 34 maçta giymiş, 1 gol 1 asistlik katkı yapmış ve 8 kez sarı kart görmüştü.



