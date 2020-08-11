Galatasaray'da Falcao limiti: 3.5 milyon euro

Yeni sezon için çarşamba günü Florya Metin Oktay Tesisleri'nde top başı yapacak olan Galatasaray, bir yandan transfer çalışmalarını sürdürürken diğer yandan yüksek maaşlı oyuncuların indirime gitmesini talep ediyor.



Koronavirüs sonrası ekonomisi bozulan sarı kırmızılılar, ilk olarak takımda en yüksek maaş alan isim olan Radamel Falcao'nun indirime gitmesi için görüşmelerini sürdürüyor.



İNDİRİM OLMAZSA AYRILIK KAPIDA



Karantina döneminde takımdaki tüm oyuncuları yalnızca geçen sezon için yüzde 15 indirim yapmaya ikna eden Cengiz yönetimi, şimdi bu anlaşmanın devam etmesini ve oranın arttırılmasını talep ediyor. Galatasaray'dan yıllık net 5 milyon Euro kazanan Kolombiyalı yıldızın maaşını 3.5 milyon Euro'ya düşürmek isteyen yönetim, Falcao'nun menajeriyle pazarlıklarını sürdürüyor.



Önümüzdeki sezon bonuslarla birlikte 7 milyon Euro'yu bulan maaşı ödemekte zorlanacaklarını bilen Sarı-Kırmızılı yönetimin, aksi halde Falcao'nun takımdan ayrılması görüşünde olduğu öğrenildi.



KOLOMBİYA BASINI: KABUL EDECEK



El-Tigre, kendisine sunulan teklife olumlu yanıt verdi. Kolombiya basını da bu iddiaları doğruladı. Falcao, yıllık ücretinden indirim yapacak. Falcao'nun bazı bonuslarından da vazgeçeceği belirtildi. Her fırsatta İstanbul'da ve Galatasaray'da mutlu olduğunu belirten Falcao ailesi yeni doğacak çocuklarını da İstanbul'da dünyaya getirmek istiyor. Yeni sezon hazırlıklarına erken başlayan ve tatilini bu yüzden yarıda keserek İstanbul'a dönen Falcao, bu sezon Arda Turan ile birlikte forma giymesi daha yakın görünüyor.







