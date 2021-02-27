Galatasaray'da artık yokluk yok, bolluk var

Son 7 maçını kazanarak ligin zirvesine oturan Galatasaray'da kadro problemi sona erdi. Sezonun ilk yarısında transferdeki sıkıntılar, sakatlıklar ve Covid nedeniyle çok dar bir kadroyla mücadele etmek zorunda kalan Galatasaray'da işler tersine döndü.



Yapılan transferler, artan formlar ve sakatların iyileşmesiyle Fatih Terim'in elinde çok alternatifli bir kadro oldu. Artık her bölgede en az 2 futbolcusu olan tecrübeli hoca, geniş kadro içinde 11 oluşturmanın tatlı sıkıntısını yaşıyor. Terim'in Erzurum maçında Feghouli, Linnes, Donk, Babel, Etebo ve Belhanda gibi önemli isimleri 11'de tercih etmemesi bekleniyor. Sakatlığı geçen Falcao da artık tecrübeli hocanın önemli hamle oyuncularından birisi olacak.



CİMBOM 8'E KİLİTLENDİ

7 maçlık galibiyet serisi yakalayan lider Galatasaray bugün Erzurum'u yenerek üst üste 8. galibiyetini almak istiyor.



MUSLERA'DAN 3. KEZ DALYA

Muslera bugün G.Saray formasıyla 300. lig maçına çıkacak. Karşılaşma öncesi Uruguaylı kaleciye plaket verilecek.



