Galatasaray'da artık yokluk yok, bolluk var

Sezonun ilk yarısında transfer sorunları, sakatlıklar ve Coronavirüs salgını nedeniyle başı ağrıyan Fatih Terim artık geniş kadronun içinde 11 kurmanın tatlı sıkıntısını yaşıyor.

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Galatasaray'da artık yokluk yok, bolluk var
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27 Şubat 2021 10:35
Mustafa Muhammed
Mustafa Muhammed
Galatasaray
Son 7 maçını kazanarak ligin zirvesine oturan Galatasaray'da kadro problemi sona erdi. Sezonun ilk yarısında transferdeki sıkıntılar, sakatlıklar ve Covid nedeniyle çok dar bir kadroyla mücadele etmek zorunda kalan Galatasaray'da işler tersine döndü.

Yapılan transferler, artan formlar ve sakatların iyileşmesiyle Fatih Terim'in elinde çok alternatifli bir kadro oldu. Artık her bölgede en az 2 futbolcusu olan tecrübeli hoca, geniş kadro içinde 11 oluşturmanın tatlı sıkıntısını yaşıyor. Terim'in Erzurum maçında Feghouli, Linnes, Donk, Babel, Etebo ve Belhanda gibi önemli isimleri 11'de tercih etmemesi bekleniyor. Sakatlığı geçen Falcao da artık tecrübeli hocanın önemli hamle oyuncularından birisi olacak.

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