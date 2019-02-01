20 gollü Diagne 10 milyon avroya alındı

Transferden büyük gelir

5,3 milyon avro artıda

Yabancı oyuncu sınırı aşıldı

Galatasaray, futbolda "ara transfer" olarak adlandırılan ikinci transfer ve tescil dönemini hareketli geçirdi.Geçen sezon şampiyonluk yaşayan kadrodan 29 kez fileleri havalandırarak gol kralı olan Bafetimbi Gomis haricinde istikrarlı oyuncuları yaz transfer döneminde elinde tutan sarı-kırmızılı ekip, Badou Ndiaye, Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Muğdat Çelik ve Ömer Bayram'ı kadrosuna kattı. Galatasaray, istenen performansı gösteremeyen ve süre bulamayan futbolcularla da yollarını ayırdı.Sezonun ilk yarısında özellikle Gomis'in yokluğunu arayan Galatasaray, ara transfer döneminde yaptığı transferlerle dikkati çekti.Sarı-kırmızılı ekip, 4 Ocak'ta başlayıp dün sonra eren 28 günlük ara transfer döneminde kadrosuna 6 futbolcu dahil etti. Galatasaray, 4 futbolcuyla da yollarını ayırdı.Sarı-kırmızılı kulübün ara transfer raporu şöyle:Gelenler: Mbaye Diagne (Kasımpaşa), Konstantinos Mitroglou (Marsilya - Kiralık), Marcao (Chaves), Christian Luyindama (Standard Liege - Kiralık), Semih Kaya (Sparta Prag - Kiralık), Emre Taşdemir.Gidenler: Ozan Kabak (Stuttgart), Garry Rodrigues (El Ittihad), Serdar Aziz (Fenerbahçe), Tarık Çamdal (Antalyaspor).Galatasaray, sezon başında takımdan ayrılan gol kralı Bafetimbi Gomis'in yerini Kasımpaşa'dan Senegalli Mbaye Diagne'yi alarak doldurdu.Lacivert-beyazlı ekipte bu sezon 17 maçta 20 gol atan 27 yaşındaki Diagne, 10 milyon avro bonservis ücretiyle transfer edildi.Portekiz'in Chaves takımından 22 yaşındaki Brezilyalı savunma oyuncusu Marcos do Nascimento Teixeira (Marcao) ile 3,5 yıllık sözleşme imzalandı. Genç oyuncu için Portekiz temsilcisine 4 milyon avro bonservis bedeli verildi.Sarı-kırmızılı ekip, Fransa'nın Marsilya takımından Yunan santrfor Konstantinos Mitroglou 1,5 yıllığına, Çekya temsilcisi Sparta Prag'dan ise eski oyuncusu Semih Kaya'yı sezon sonuna kadar bedelsiz olarak kiraladı.Belçika temsilcisi Standard Liege'den 25 yaşındaki Christian Luyindama, sezon sonuna kadar kiralık olarak kadroya katıldı. Satın alma opsiyonu bulunan 25 yaşındaki Demokratik Kongo Cumhuriyeti vatandaşı futbolcu için Standard Liege Kulübüne 3 milyon avro kiralama ücreti ödendi.Galatasaray'da ayrıca Bursaspor ile yollarını ayıran 23 yaşındaki sol bek Emre Taşdemir de 1,5 yıllığına bedelsiz olarak kadroya katıldı.Galatasaray, ara transfer döneminde sattığı futbolculardan önemli bir gelir elde etti.Sarı-kırmızılı kulüp, altyapısından yetişen Ozan Kabak'ı Almanya'nın Stuttgart takımına 11 milyon avro bonservis bedeli karşılığından gönderdi.Geçen sezonki şampiyonlukta önemli rol alan Yeşil Burun Adaları vatandaşı Garry Rodrigues, 9 milyon avro bonservisle Suudi Arabistan'ın El Ittihad takımına satıldı.Teknik direktör Fatih Terim'in kadro dışı bıraktığı milli savunma oyuncusu Serdar Aziz'in sözleşmesi, 2 milyon 300 bin avro tazminat karşılığında feshedildi. Serdar, Fenerbahçe'ye transfer oldu.Sarı-kırmızılı ekipte beklentileri karşılayamayan ve performansıyla eleştirilen Tarık Çamdal ile de yollar ayrıldı.Sarı-kırmızılı kulüp, ara transfer dönemini 5,3 milyon avro artıda kapattı.Transferde toplam 22,3 milyon avro gelir sağlayan Galatasaray, 17 milyon avro harcadı.UEFA'nın finansal fair play denetiminde olan Galatasaray'ın karı, 5,3 milyon avro oldu.Galatasaray'da devre arasında yapılan transferlerle yabancı oyuncu sayısı 15'e yükseldi.Süper Lig'de 14 yabancı oyuncu sınırlamasının bulunması nedeniyle Galatasaray, bir futbolcusuna lisans çıkaramayacak.Sarı-kırmızılı ekipteki yabancı oyuncular şöyle:Fernando Muslera, Mariano Filho, Martin Linnes, Maicon Roque, Marcao, Christian Luyindama, Yuto Nagatomo, Badou Ndiaye, Fernando Reges, Ryan Donk, Sofiane Feghouli, Younes Belhanda, Henry Onyekuru, Mbaye Diagne, Konstantinos Mitroglou.