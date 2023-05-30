Galatasaray transferden vazgeçti; Johnny

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia gündeme geldi.
Portekiz basını Globo'da yer alan habere göre; Galatasaray, Internacional forması giyen 21 yaşındaki Johnny Cardoso'ya transfer teklifinde bulundu.
Haberde Galatasaray'ın oyuncu için net 6 milyon euro bonservis teklifinde bulunduğu ve bunun bonuslarla 10 milyon euroyu bulduğu ifade edildi.
Sarı kırmızılı yönetimin 21 yaşındaki oyuncunun adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşayacağını düşünerek transferden vaçgeçtiği ifade edildi.
Johnny ile Napoli, Sporting, Real Betis ve Brighton'un da ilgilendiği aktarıldı. Oyuncunun Brezilya ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Internacional ile 23 maça çıkan Cardoso, 2 gol attı.
Portekiz basını Globo'da yer alan habere göre; Galatasaray, Internacional forması giyen 21 yaşındaki Johnny Cardoso'ya transfer teklifinde bulundu.
Haberde Galatasaray'ın oyuncu için net 6 milyon euro bonservis teklifinde bulunduğu ve bunun bonuslarla 10 milyon euroyu bulduğu ifade edildi.
Sarı kırmızılı yönetimin 21 yaşındaki oyuncunun adaptasyon sürecinde sıkıntı yaşayacağını düşünerek transferden vaçgeçtiği ifade edildi.
Johnny ile Napoli, Sporting, Real Betis ve Brighton'un da ilgilendiği aktarıldı. Oyuncunun Brezilya ekibiyle 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Bu sezon Internacional ile 23 maça çıkan Cardoso, 2 gol attı.